Paz explica intenção de SAF no Fortaleza: "Tem espaço para investimento minoritário"

O modelo de SAF já é uma realidade no futebol brasileiro e, por isso, diversos clubes estudam adotá-lo, como é o caso do Fortaleza. Neste domingo, 2, o presidente do Leão, Marcelo Paz, concedeu entrevista exclusiva ao programa CNN Esportes e avaliou a situação do modelo no país.

"Acho uma legislação muito boa, a SAF se prova ser uma lei acertada porque os clubes estão usando. Se a gente pegar os principais exemplos aqui do Brasil: Botafogo, Vasco, Cruzeiro e o próprio Bahia, estão com nível de competitividade muito maior. A SAF possibilita investimentos externos, melhora práticas de governança", avaliou.

Durante sua participação, o mandatário afirmou que o clube do Pici tem interesse em se tornar SAF, mas prefere seguir um modelo diferente dos outros clubes do Brasil e usou o Bayern de Munique, da Alemanha, como exemplo.

"O Fortaleza não tem intenção de vender controle, zero intenção. Mas o Fortaleza acha sim que pode virar uma SAF com controle de 100% das ações. Nós já tivemos sinalizações muito reais. No Fortaleza tem espaço para investimento minoritário, como existe, por exemplo, na Alemanha. O Bayern de Munique é um clube que 25% das suas ações são de empresas e os outros 75% ficam sob controle do clube. No Chile, também tem clube-empresa no mesmo formato."

Em maio, o Esportes O POVO apurou que o clube do Pici mantém conversas no mercado para se tornar SAF em modelo minoritário e já recebeu sinalizações positivas de investidores interessados. A informação foi confirmada por Paz neste domingo, 2, ao CNN Esportes.

"O passo que o Fortaleza quer dar neste momento é apenas de virar SAF e não vender nada das ações inicialmente, porque virar SAF dá mais liberdade de governança, práticas mais modernas, acesso ao mercado para investimentos", revelou o mandatário.