Moisés joga os 90 minutos em estreia oficial pelo Cruz Azul, mas sai de campo derrotado

Vendido pelo Fortaleza no final de maio, o atacante Moisés estreou oficialmente pelo Cruz Azul, do México, na madrugada deste domingo, 2. O time do jogador brasileiro perdeu por 2 a 0 para o Atlas, em partida válida pela primeira rodada da Liga Mexicana de Apertura. O palco do confronto foi o Estádio Jalisco, em Guadalajara.

Com status de titular, Moisés recebeu a camisa 10 do clube mexicano e já esteve entre os onze iniciais no primeiro jogo da temporada 2023/2024. O brasileiro atuou a partida inteira e foi um dos poucos jogadores isentos das críticas dos torcedores.

Números de Moisés na estreia oficial pelo Cruz Azul

Passes certos: 18/21 (86%)

Passes decisivos: 2

Cruzamentos: 1/3

Bolas longas: 3/3

Finalizações: 1 (para fora do gol)

Duelos no chão: 2/5

Duelos aéreos: 1/3

Perda da posse de bola: 13

Dados do SofaScore

O próximo jogo de Moisés pelo Cruz Azul está marcado para o próximo domingo, 9, no Estádio Azteca, pela segunda rodada da Liga Mexicana de Apertura. O adversário será o Toluca, às 00h00min (de Brasília).

Venda de Moisés

O Fortaleza oficializou a venda de Moisés ao Cruz Azul no dia 31 de maio. A equipe cearense negociou 90% dos direitos econômicos do atleta por R$ 24,5 milhões, e ainda manteve 10%.