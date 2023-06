Fortaleza venceu os dois últimos jogos diante do Flamengo pela Série A; veja retrospecto

Tricolor do Pici não perdeu para o Rubro-Negro nas duas partidas que as equipes se encontraram em 2022

O Fortaleza volta a campo neste sábado, 1°, quando enfrenta o Flamengo às 18h30min, no Maracanã (RJ), pela Série A. Nos duelos recentes entre as equipes, o Leão levou a melhor. Os dois embates pelo Brasileirão de 2022 terminaram com vitória leonina. O jogo de ida foi finalizado em 2 a 1 para a equipe fora de casa, enquanto no jogo de volta o triunfo no Castelão foi de 3 a 2.

No histórico geral, no entanto, o Rubro-Negro leva a melhor. Em vinte jogos do histórico, o time carioca saiu vitorioso dez vezes, contra sete vitórias do Leão e apenas três empates. Em solo fluminense, o time de Sampaoli também possui a vantagem: são cinco triunfos do Flamengo, contra três do Fortaleza e duas igualdades.

Após 12 rodadas, o Fortaleza ocupa a 8ª posição e contabiliza 20 pontos, com cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas. O Flamengo está na 3ª colocação com 22 pontos, sete vitórias, um empate e quatro derrotas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine