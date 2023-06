Executivo de Marketing do Fortaleza conquista prêmio Conafut 2023

Premiação visa coroar as melhores práticas de gestão no futebol brasileiro, além de incentivar os bons exemplos de profissionalismo no esporte

O executivo de Marketing do Fortaleza recebeu o troféu de melhor profissional da área no Brasil. Márcio Persivo foi premiado durante a sétima edição da Conferência Nacional do Futebol (Conafut), evento que busca evidenciar as melhores práticas de gestão e incentivar os bons exemplos de profissionalismo no esporte brasileiro.

O Leão estava concorrendo em duas categorias diferentes: melhor departamento de análise de desempenho e melhor executivo de marketing, com Márcio Persivo. Este é o segundo ano consecutivo em que ele fica entre os finalistas da premiação. A propósito, é o atual vencedor da categoria.

A gestão tricolor tem sido decisiva para o crescimento do Fortaleza no cenário nacional nas últimas temporadas. Após oito anos na Série C do Campeonato Brasileiro, o clube vive plena ascensão e conseguiu o acesso para a Série B de 2018. No mesmo ano foi campeão nacional e garantiu vaga na Série A, onde permanece até hoje.

Em 2021, terminou a competição em quarto lugar, garantindo pela primeira vez sua participação na Copa Libertadores da América 2022, feito que se repetiu em 2023. Agora, o Tricolor do Pici mira um novo salto tanto em campo como nas finanças. Segundo apurou o Esportes O POVO, a diretoria mantém conversas no mercado para se tornar Sociedade Anônima do Futebol (SAF) em modelo minoritário e já recebeu sinalizações positivas de investidores interessados.