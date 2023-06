Galhardo projeta Fortaleza brigando na primeira parte da tabela na Série A

O atacante é o artilheiro do clube na temporada - ao lado de Lucero - com 14 gols anotados, sendo um dos principais jogadores do Fortaleza no ano

O atacante Thiago Galhardo concedeu coletiva na tarde desta sexta-feira, 25, no Centro de Excelência Alcides Santos. Na ocasião, o atleta falou sobre o objetivo do Fortaleza na disputa da Série A do Brasileiro.

“O trabalho do Fortaleza é muito claro. Depois dos últimos anos e campanha que fizemos, visando sempre o G-4, nós brigamos sempre na primeira página. Temos um fato mais próximo e vivo que acreditamos muito, que é a Sul-Americana, mas não deixamos o Brasileirão de lado. Ficamos felizes de olhar para cima. Amanhã precisamos de um grande ambiente na Arena Castelão”, disse.

O Leão anunciou no início da semana o jogador Marinho, como novo reforço para a temporada. Galhardo avaliou a chegada do atleta, comentou sobre um possível trio entre ele (Galhardo), o ex-Flamengo e Lucero e aproveitou a oportunidade para o exaltar o grupo tricolor: “Entendo a brincadeira do trio Marinho, Galhardo e Lucero, mas tem o Calebe que está voando, o Guilherme que volta de lesão muito, tem o Romarinho, Pikachu que pode atuar em linha de cinco, o Romero sempre que entra faz gol. Temos um time muito positivo. Sentimos a perda do Moisés, isso é um fato, mas a diretoria se mexeu para conseguir suprir essa ausência. O Marinho é um grande nome, todos nós conhecemos. Ele vem pra somar com a gente. Espero que ele posso dá seu melhor e nos ajudar”, pontou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza x Atlético-MG: quase 30 mil confirmados para jogo no Castelão

Leandro Pedro Vuaden apita jogo entre Fortaleza e Atlético-MG, pela Série A

Rival do Fortaleza, Atlético-MG está invicto há sete jogos na Série A

Na temporada, o sistema ofensivo do Fortaleza é o que mais vem se destacando. Na temporada, já são 84 gols anotados. Galhardo enfatizou onde o escrete vermelho-azul-e-branco pode chegar com esses números: “Nós temos 84 gols no ano. Só Brítez e o Pacheco (de linha) não marcaram. Nosso time tem uma rotativa muito grande e ajudado nós de alguma forma. Essa rotativa é boa e todo mundo tem aproveitado. Fico feliz porque eleva nosso nível de concentração e competitividade, sabemos que quando sai um, quem entra marca. Chegar a esse número de tentos metade da temporada, quer dizer que temos potencial muito grande”