Cruzeiro foi o 49º clube diferente que Vojvoda venceu no comando do Fortaleza

Adversário do Fortaleza na noite da última quarta-feira, 21, o Cruzeiro foi o 56° clube que o Leão enfrentou sob o comando de Vojvoda. Com o triunfo por 1 a 0 sobre o clube mineiro, o treinador argentino chegou a relevante marca de ter derrotado 49 times diferentes durante sua era no Tricolor do Pici.

Isso significa que Vojvoda não venceu, nesta passagem de mais de dois anos pelo Fortaleza, somente sete clubes: ABC-RN, Altos-PI, Botafogo-PB, Botafogo-RJ, Cerro Porteño-PAR, Estudiantes-ARG e River Plate-ARG.

Considerando os adversários que Vojvoda enfrentou nas edições de 2021, 2022 e 2023 da Série A do Campeonato Brasileiro, o comandante venceu todos pelo menos uma vez, com exceção do Botafogo. O Leão, entretanto, ainda terá a oportunidade de derrotar a Estrela Solitária neste ano, já que os times se enfrentam no Castelão no segundo turno do certame nacional.

Ao todo, com o Fortaleza, Vojvoda acumula 83 vitórias em 164 jogos, além de 44 derrotas e 37 empates, o que representa aproveitamento de 57%. Neste período, o treinador argentino tem tido relevante desempenho ofensivo e totaliza 265 gols marcados.



Com informações de Thiago Minhoca, estatístico e comentarista da Rádio O POVO CBN.