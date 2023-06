"Sempre procurei o diálogo", relembra Boeck sobre relação com Ceni no Fortaleza

Hoje assessor executivo, ídolo do Leão do Pici revelou situação vivida com o ex-técnico e descartou briga

Ídolo da torcida do Fortaleza, Marcelo Boeck concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta quinta-feira, 15. Atualmente no cargo de assessor executivo do clube, o ex-goleiro relembrou sua relação com o então técnico Rogério Ceni. Eles trabalharam juntos no Leão entre 2018 e 2020.

"Discussão a gente nunca teve, pelo contrário. Posso dizer que, da minha parte, sempre procurei o diálogo. Sempre procurei resolver porque acima de tudo não era o Marcelo Boeck que estava ali, era o Fortaleza. O ambiente não podia ser prejudicado por causa de individualidades, seja de quem for, da diretoria até o funcionário", revelou.

Com Ceni, o ex-camisa 1 passou a amargar o banco de reservas e virou terceiro goleiro, chegando a ficar de fora da lista de relacionados para as partidas do time.

"Tiveram várias situações, assim como todos os treinadores tem situações que a gente não gosta. Mas posso te garantir, se é uma das coisas que deito minha cabeça no travesseiro, é que eu fiz de tudo. Se hoje estou nesse cargo, é pelos momentos que não fui convocado."

Ainda durante a entrevista, Boeck ainda afirmou que, se hoje ocupa um cargo na diretoria do Tricolor, é porque passou por momentos complicados. Atualmente, ele é uma espécie de "meio-campo" entre o time principal e a diretoria leonina, além de contribuir com atividades relacionadas a parte administrativa do clube.

"Passei 1 ano e 4 meses sem jogar uma partida de futebol e durante esse período passei muitas coisas que as pessoas nem devem saber, mas me moldou e me fez um ‘selo de qualidade’ para hoje estar aqui", disse o ex-goleiro.