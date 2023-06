Guilherme retorna às atividades no Fortaleza após concussão cerebral

Depois de três dias de folga, o elenco do Fortaleza se reapresentou no Centro de Excelência Alcides Santos visando a preparação para o jogo contra o Cruzeiro, dia 21 de junho, pela Série A do Brasileiro. Entre os jogadores que se reapresentaram, a grande novidade foi o atacante Guilherme,

O atleta ficou de fora das últimas partidas do Leão devido a uma concussão cerebral, adquirida no confronto contra o Bahia, quando se chocou com o goleiro do time baiano, Marcos Felipe. Na oportunidade, foi preciso ser retirado de ambulância do Castelão.

O camisa 29 volta em momento importante, em que o escrete vermelho-azul-e-branco passa por um período de queda no sistema ofensivo. Mesmo com um segunda ataque mais goleador do país, já são três jogos sem balançar as redes.

Em 2023, Guilherme disputou 21 duelos pelo Leão, marcou quatro gols e contribuiu com três assistências.