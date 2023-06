Boeck revela proposta milionária da Europa durante Série B pelo Fortaleza: "Dinheiro não é tudo"

Assessor executivo do Leão relembra oferta que recebeu para atuar no futebol europeu em 2018. Na época, Tricolor do Pici era líder da Segundona

O assessor executivo de futebol do Fortaleza, Marcelo Boeck, concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta quinta-feira, 15. Na oportunidade, o ex-goleiro e ídolo tricolor comentou sobre diversos assuntos relacionados ao Leão e à sua trajetória no clube.

Durante o bate-papo, o dirigente revelou que recebeu uma proposta de um time europeu enquanto disputava a Série B de 2018 pelo Tricolor do Pici. Na época, a equipe leonina era líder da Segundona.

"No meio da Série B veio uma proposta da Europa, de um treinador que já tinha sido meu treinador lá em Portugal. Posso falar que era muito dinheiro [...] Nós éramos líderes da Série B", comentou o ex-goleiro.

Ainda sobre a oferta, Boeck revelou valores e o clube. No caso, o Olimpyacos, uma das equipes mais tradicionais do futebol grego. Ele também afirmou que não se arrepende de não ter ido, pois "dinheiro não é tudo".

"Hoje posso falar, eram três milhões de reais por ano. (O time) Era o Olimpyacos, da Grécia [...] Não me arrependo de não ter ido, um legado que a gente tenta deixar lá em casa é que o dinheiro não é tudo. Acho que valeu a pena (ficar)", revelou.



Boeck no Fortaleza

O ex-camisa 1 defendeu o Tricolor por seis temporadas, disputando da Série C à Copa Libertadores, e se tornou ídolo da torcida, além de figura importante internamente pela liderança. Durante este período, foram 159 partidas disputadas e sete títulos conquistados: quatro do Campeonato Cearense (2019, 2020, 2021 e 2022), dois da Copa do Nordeste (2019 e 2022) e um da Série B do Campeonato Brasileiro (2018).



Atualmente, Boeck atua como assessor executivo de futebol. Na função, ele é uma espécie de "meio-campo" entre o time principal e a diretoria leonina, além de contribuir com atividades relacionadas a parte administrativa do clube.