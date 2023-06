Galhardo cita falta de efetividade do Fortaleza e avalia momento ofensivo do time

Camisa 91 ainda preferiu não colocar a culpa do revés no cansaço. O Leão acumula 16 partidas no período de 49 dias e agora terá dez dias para "recuperar o fôlego"

O Fortaleza chegou ao seu terceiro jogo consecutivo sem vencer. Neste sábado, 10, o Leão do Pici foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Um dos principais nomes do time tricolor, o atacante Thiago Galhardo avaliou o momento ofensivo do Tricolor como "estranho" e revelou que o elenco vai se cobrar internamente. Além disso, também comentou sobre a baixa efetividade.

"Isso é estranho, né? O Fortaleza é uma equipe que marca bastante gols, que cria mais. O problema não é nem fazer, e sim criar. Nós criamos pouco hoje, fomos pouco efetivos. Na última partida nós criamos e não fomos efetivos. Então é nos cobrar internamente", comentou.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza é dominado e perde para o líder Botafogo na Série A

Ainda durante a entrevista pós-jogo, o camisa 91 preferiu não colocar a culpa do revés no cansaço. O Leão acumula 16 partidas no período de 49 dias e agora terá dez dias para "recuperar o fôlego", devido a Data FIFA.

"Não vou colocar desculpa no cansaço, todos sabemos que a logística do Nordeste complica, é a única coisa (que complica). Esse descanso agora é muito bom para a cabeça, são seis meses de trabalho intenso e será bom para a gente recuperar o fôlego", disse o atacante.



Ao final, Galhardo também parabenizou o adversário, mas aproveitou a fala para destacar que, em 2022, o time carioca venceu os dois duelos contra o Fortaleza e ainda terminou atrás na tabela de classificação da Série A.

"Parabenizar o Botafogo, que fez um grande jogo, mas vamos ressaltar que ano passado eles venceram as duas partidas e nós terminamos na frente deles."