Fortaleza disputará oitavas de final de um torneio internacional pelo segundo ano consecutivo

Líder do Grupo H da Sul-Americana, Leão do Pici jogará fase mata-mata da competição continental

O Fortaleza confirmou a sua vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira, 8. Mesmo sem entrar em campo neste dia, o Leão do Pici avançou para a fase de mata-mata após o empate entre Palestino-CHI e San Lorenzo-ARG.

Com isso, o time tricolor disputará as oitavas de final de uma competição continental pelo segundo ano consecutivo. Em 2022, o Tricolor de Aço jogou a mesma fase na Libertadores da América após realizar boa campanha na fase de grupos.

Na ocasião, acabou desclassificado pelo Estudiantes-ARG, mas sua trajetória ficou marcada como uma das melhores campanhas de um nordestino na competição. Neste ano, o time cearense também tem boa performance na fase de grupos da Sula, sendo líder isolado com 12 pontos somados dos 15 disputados.

O Leão agora aguardará o desfecho dos playoffs da Sul-Americana, que é o confronto entre os segundos colocados do torneio com os terceiros colocados da Libertadores, para saber quem enfrentará no mata-mata.

Na última rodada da fase de grupos, o Tricolor jogará diante do Palestino, no Chile, sob a missão de manter uma boa colocação na classificação geral, algo que é importante na definição dos mandos de campo posteriormente.

Valor milionário

Na Sul-Americana, o Tricolor do Pici já garantiu US$ 1,850 milhão (cerca de R$ 9,07 milhões na cotação atual). O Fortaleza assegurou US$ 900 mil (cerca de R$ 4,4 milhões) por participação na fase de grupos.

O clube recebeu, até o momento, US$ 400 mil (cerca de R$ 1,9 milhão) por vitórias conquistadas na competição. A equipe comandada por Vojvoda soma quatro triunfos: San Lorenzo, Palestino e Estudiantes de Mérida (2x). A vaga nas oitavas de final garantiu US$550 mil (cerca de R$ 2,7 milhões) aos cofres leoninos.