Canal do Fortaleza no Youtube é hackeado e tem vídeos apagados

O canal “TV Leão”, do Fortaleza, sofreu um ataque hacker durante a madrugada desta sexta-feira, 9. Os invasores conseguiram ter acesso e assumiram o controle da página do Tricolor do Pici no Youtube, plataforma onde o clube divulga vídeos de bastidores, entrevistas coletivas, transmissões de jogos e outros conteúdos.

A página contava com diversas produções audiovisuais, mas todas foram apagadas pelos invasores. Em nota, o Fortaleza informou que está em contato com o YouTube para que o canal seja devidamente recuperado. No comunicado, o Tricolor também ressaltou que os conteúdos veiculados no momento não são de autoria do clube e recomendou que os torcedores não acessem a página enquanto a conta não seja restabelecida.

Internamente, não há ideia de como os hackers conseguiram invadir a conta, tendo em vista que o acesso é limitado e todos os protocolos de segurança oferecidos pelo Youtube estão ativos. Em determinado momento desta sexta-feira, 9, o site oficial do Fortaleza sofreu com instabilidades, mas a situação já foi normalizada.