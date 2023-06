Pacheco embarca para o Rio de Janeiro e pode reforçar o Fortaleza contra o Botafogo

O lateral-esquerdo foi poupado do duelo contra o Estudiantes de Mérida, na Venezuela, mas será opção para Vojvoda diante do Botafogo, pela Série A

Poupado contra o Estudiantes de Mérida, Bruno Pacheco embarcou com destino ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 7, onde se juntará ao elenco do Fortaleza. Desta forma, o lateral-esquerdo fica à disposição de Vojvoda para o importante duelo contra o Botafogo, próximo desafio do Leão na Série A.

Titular da equipe de Vojvoda, Bruno Pacheco não viajou até a Venezuela para o confronto diante do Mérida devido ao desgaste ocasionado pelos últimos jogos. Além do lateral, Fernando Miguel, Romarinho e Guilherme, por motivos clínicos, também ficaram de fora do jogo da Sul-Americana e a tendência é de que também não enfrentem o Botafogo.

A partida entre Fortaleza e Botafogo acontece no sábado, 10, às 21 horas, no Engenhão. Na nona colocação, com 14 pontos, o Tricolor do Pici precisa vencer o clube carioca para alavancar na tabela do Brasileirão e, consequentemente, ingressar no G-6 do certame.