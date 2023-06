Fortaleza mostra solidez e tem a defesa menos vazada da Série A em 9 rodadas

Tricolor do Pici se destaca no setor, que sofreu apenas seis gols no certame nacional

O Fortaleza vem apresentando segurança e solidez no seu setor defensivo desde o começo do Campeonato Brasileiro. Em nove jogos disputados no certame, o time tricolor foi vazado apenas seis vezes.

Além disso, é o time da Série A com mais jogos sem tomar gols. No total, são cinco partidas sem ser vazado. O Leão não sofreu tentos diante de Coritiba, São Paulo, Grêmio, Vasco e Bahia.

Destaques na defesa

A solidez defensiva passa muito pela boa fase dos jogadores que compõem o setor. A dupla de zagueiros Titi e Brítez, por exemplo, vem fazendo boas atuações e “encaixou” de maneira imediata, após a ida de Marcelo Benevenuto, então titular, para o banco de reservas.

Outro jogador que vem ganhando destaque é o lateral-esquerdo Bruno Pacheco. Após um período de adaptação no clube, ele se tornou titular absoluto com Juan Pablo Vojvoda. Seguro na defesa, o camisa 6 também contribui com o ataque tricolor. No jogo contra o Bahia, inclusive, contribuiu com duas assistências.

Tinga, capitão do time, acompanha seus parceiros de setor e também ajuda na boa fase defensiva do Leão do Pici.



Mudança no gol

Além dos fatores citados, o Fortaleza também passou por uma mudança no gol nas últimas partidas. Fernando Miguel, até então titular, sofreu uma lesão ligamentar no joelho. Com isso, João Ricardo assumiu a posição e vem correspondendo à altura, tendo sua melhor atuação no empate sem gols contra o Grêmio.