Aniversariante, Pikachu ganha festa surpresa na Venezuela e se declara ao Fortaleza

Aniversariante, Yago Pikachu completou 31 anos neste dia 5 de junho e foi surpreendido por uma ação do Fortaleza, que resolveu fazer uma celebração para o atacante no hotel que o elenco está hospedado na Venezuela, país pelo qual a equipe tem um compromisso diante do Estudiantes de Mérida nesta terça, pela Sul-Americana.

O vídeo do momento, compartilhado nas redes sociais do Tricolor do Pici, mostra um membro do clube chegando ao restaurante do hotel com um bolo repleto de velas acesas. Jogadores, diretoria e comissão técnica aplaudiram e cantaram parabéns para Pikachu, que agradeceu e se declarou: "Vocês são realmente a minha segunda família".

“Obrigado a todo mundo pelo carinho e pelo respeito de cada um de vocês. Vocês são realmente a minha segunda família, a gente até brinca né, dos 365 dias do ano, em 200 estamos praticamente juntos. Então vocês se tornam especiais, agradeço mais uma vez pelo respeito e o carinho, obrigado por tudo”, disse o atacante.

Cenário confortável na Copa Sul-Americana

O Leão entra em campo nesta terça-feira, às 19 horas, no Estádio Metropolitano de Mérida, já classificado em seu grupo da Sul-Americana, o que traz maior conforto para Vojvoda escalar uma equipe alternativa, decisão que deve acontecer. Diante da maratona de jogos, a possibilidade de poupar algumas peças com maior grau de desgaste pode vir a ser um trunfo importante para o treinador nos próximos duelos, sobretudo na Série A.



Veja o vídeo do momento em que Pikachu é surpreendido na Venezuela: