Adversário do Fortaleza, Mérida demitiu técnico a uma semana do duelo contra o Leão

O Fortaleza enfrenta o Estudiantes de Mérida, da Venezuela, nesta terça-feira, 6, em jogo da quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida ocorre às 19 horas, no Estádio Metropolitano de Mérida.

No duelo, o Leão vai encarar um adversário que passou por mudança recente no comando técnico. Na última terça-feira, 30 de maio, o clube venezuelano anunciou a saída do então treinador José Alí Cañas. À frente do Mérida, ele conquistou a vaga para a fase de grupos da Sula após eliminar o Deportivo Táchira na fase preliminar.

Sobre o assunto Fortaleza mostra solidez e tem a defesa menos vazada da Série A em 9 rodadas

Guilherme recebe alta do hospital após sofrer pancada na cabeça em empate do Fortaleza

Vojvoda cita falta de "agressividade" do Fortaleza contra o Bahia e critica gramado do Castelão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com isso, o time promoveu Franklin Lucena como novo comandante. Anteriormente, ele ocupava o cargo de auxiliar técnico dos Rojiblancos. No seu anúncio, o treinador de 42 anos projetou sua estreia, justamente contra o Fortaleza.

“Não imaginava estrear como técnico na Copa Sul-Americana. São objetivos e metas, claro. É um desafio muito bacana estrear em uma copa e vou assumi-lo da melhor forma”, disse.

Lucena esteve presente no primeiro jogo entre as equipes no certame nacional, no dia 4 de maio. Na oportunidade, o Tricolor do Pici venceu o Estudiantes por 6 a 1, em partida disputada na Arena Castelão.

Desta vez, as equipes se enfrentarão em solo venezuelano. Já classificado, o Leão, 1º colocado com 12 pontos, deve utilizar uma equipe alternativa. Já o time da casa, 4º lugar com zero pontos, tentará mostrar serviço diante do seu torcedor, mesmo já eliminado do torneio.