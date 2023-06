De virada, Fortaleza é derrotado pelo América-MG nas quartas do Brasileirão Feminino A2

Larissa marcou de cabeça para as Leoas na primeira etapa, mas a equipe tricolor tomou dois gols nos seis minutos finais do embate. Jogo de volta ocorre no próximo domingo, 11

Em busca ao acesso ao Brasileirão Feminino A1 de 2023, o Fortaleza perdeu de virada para o América-MG por 2 a 1 na manhã deste sábado, 3, pelo jogo de ida das quartas de final da Série A2 2023, no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Logo aos oito minutos do primeiro tempo, a equipe tricolor balançou as redes com Larissa, mas o placar acabou não sendo sustentado nos minutos finais de jogo. Aos 39 minutos da segunda etapa, a capitã Hingredy deixou tudo igual para o Coelho, que conseguiu a virada aos 44, com Radija.

Com o revés, as Leoas precisam vencer a partida de volta com um gol de diferença para que a decisão vá para os pênaltis ou de um triunfo de dois gols ou mais de diferença para se classificar de maneira direta. O duelo decisivo ocorre no próximo domingo, 11, às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza e terá transmissão da TV Leão.

