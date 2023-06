De olho no G-4, Fortaleza recebe o Bahia na Arena Castelão pela Série A

Buscando retornar ao grupo dos quatro primeiros colocados da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza volta a campo na tarde deste sábado, 3, às 16 horas. O adversário da vez será o Bahia do português Renato Paiva, na Arena Castelão. O jogo abre as disputas da nona rodada da competição nacional.

Embora comece a rodada em nono, com 13 pontos conquistados, o Leão do Pici pode pular até para a terceira posição da tabela de classificação em caso de vitória sobre o Esquadrão de Aço e combinação de resultados. O São Paulo é o atual dono da colocação e possui apenas dois pontos a mais que o time cearense.

Portanto, para encostar, ou até mesmo entrar, no G-4, o escrete vermelho-azul-e-branco busca manter os bons resultados em casa e aumentar a série de três vitórias consecutivas na temporada. Nos últimos dez compromissos dentro da Arena Castelão, o time do técnico Juan Pablo Vojvoda não sofreu uma derrota sequer. Nesta sequência, foram oito triunfos e dois empates, com 29 gols marcados e apenas oito sofridos.

Mesmo embalado pela classificação às quartas da Copa do Brasil — conquistada nos pênaltis contra o Santos —, o Bahia, por sua vez, busca resultados melhores na temporada. A última vitória da equipe foi no dia 7 de maio, por 3 a 1, sobre o Coritiba, pela quarta rodada do Brasileirão. Desde então, o Esquadrão jogou seis partidas, perdeu metade delas e empatou o restante. Os baianos iniciam a nona rodada na beira do Z4, com sete pontos.

A última recordação do duelo entre os tricolores é agradável os cearenses. Isso porque, em fevereiro deste ano, o Leão do Pici superou o Bahia por 3 a 0, pela Copa do Nordeste, em plena Arena Fonte Nova. Os gols foram marcados por Thiago Galhardo, Romarinho e Benevenuto.

Juan Pablo Vojvoda não deve ter grandes problemas para escalar o Fortaleza. Isso porque, o clube conta com apenas três jogadores no departamento médico, sendo um deles Pedro Rocha, que faz tratamento pós-operatório de lesão ligamentar no joelho esquerdo desde março. Fernando Miguel, com estiramento ligamentar também no joelho esquerdo, e Tinga, com desconforto muscular no adutor da coxa direita, também estão sob cuidados dos médicos do clube.

O clube não tem desfalques por suspensão. Os pendurados da equipe na última rodada passaram em branco e, por isso, estão disponíveis para o duelo com o Bahia. Em caso de cartão amarelo no jogo deste sábado, os seguintes atletas irão cumprir suspensão contra o Botafogo-RJ: Brítez, Ceballos, Pikachu e Calebe.

Do outro lado, Renato Paiva teve dois titulares vetados pelo departamento médico e não enfrentam o Leão: Biel e Jacaré. Além deles, outros atletas que já estão fora a mais tempo serão ausência: Chávez, Marcos Victor, Matheus Bahia, Raul Gustavo e Yago Felipe.

Fortaleza x Bahia

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Dudu (Tinga), Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison e Pochettino; Calebe, Romarinho (Galhardo) e Romero (Lucero). Téc: Vojvoda

Bahia

3-5-2: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Acevedo, Rezende, Cauly e Ryan; Ademir e Everaldo. Téc: Renato Paiva

Local: Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 3/6/2023

Horário: 16 horas

Árbitro: João Vitor Gobi/SP

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse/SP e Miguel Cataneo Ribeiro/SP

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira-VAR-Fifa/SP

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO