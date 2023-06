Pochettino vê Bahia diferente do último duelo com o Fortaleza e prevê jogo difícil

Fortaleza e Bahia disputam o clássico nordestino da Série A neste sábado, 3, no Castelão, e enquanto o Tricolor do Pici busca uma segunda vitória consecutiva para se aproximar do G-4, o Esquadrão quer encerrar o jejum na competição para se afastar da zona de rebaixamento.

A diferença das equipes na classificação — Fortaleza é o 9º, com 13 pontos, enquanto o Bahia é o 16º, com 7 pontos — não diminui a dificuldade do duelo, segundo o meia Tomás Pochettino, do tricolor cearense. O argentino enfatizou que nem mesmo o primeiro encontro entre os dois clubes na temporada, pela Copa do Nordeste, quando o Leão venceu por 3 a 0, em plena Fonte Nova.

“Sabemos que o time do Bahia mudou muito (desempenho) daquele que enfrentamos na Copa do Nordeste. E é Brasileirão, cada partida é muito difícil e eles vão vir aqui jogar a vida, mas nós também. Esperamos que seja uma grande partida, e que fiquemos com a vitória”, comentou o meia.

Um ponto a favor do Fortaleza desta vez, segundo Pochettino, será ter o torcedor ao lado, na arquibancada. Ele fez referência ao jogo passado, pela Copa do Brasil, para exemplificar como a torcida pode ajudar.

“É muito importante para nós que os torcedores nos apoiem. Creio que amanhã já tem 30 mil pessoas (confirmadas), e gostaria que fossem 40 mil ou 45 mil, porque sentimos (o apoio) muito na hora de jogar. Contra o Palmeiras, foi uma verdadeira festa, sentimos muito dentro de campo e quando não se tem mais perna, isso te empurra a dar um pouco mais”, afirmou.

Rotatividade no meio

Pochettino também foi questionado sobre o fato do técnico Juan Pablo Vojvoda modificar bastante o time de uma partida para outra, principalmente no meio de campo. O jogador afirmou que o mais importante é que o grupo por inteiro entende as ideias do comandante.

“Sabemos que hoje em dia não há titulares, um entra, outro sai e o que entra trata de fazer a mesma função do que sai. Como falei antes, há um bom elenco de jogadores e todos podem fazer da melhor maneira [...] estamos nessa briga saudável, sem maldade e que jogue fazer da melhor maneira”, disse.