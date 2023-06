Fortaleza divulga parcial com mais de 31 mil torcedores garantidos contra o Bahia

Partida importante para as pretensões do Fortaleza na Série A, o duelo contra o Bahia neste sábado, 3, contará com ótima presença de público na Arena Castelão. De acordo com a nova parcial divulgada pelo Tricolor do Pici, 31.978 torcedores estão garantidos de forma antecipada para assistir o confronto.

Deste número informado pelo Fortaleza, 22.902 correspondem aos check-ins dos sócios-torcedores, enquanto os 9.076 são de ingressos vendidos. Na atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro, o Leão figura com a sétima melhor média de público, com cerca de 35.579 pessoas por jogo, segundo dados do portal Sr.Goool.

Sobre o assunto Fortaleza mantém promoção de ingressos para jogo contra o Bahia, pela Série A

Fortaleza atinge meta de vendas na temporada com saída de Moisés

Vojvoda superou Rogério Ceni em números de vitória com o Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A venda de ingressos, assim como o check-in para os associados, seguem disponíveis. O embate entre Fortaleza e Bahia acontece às 16 horas deste sábado, 3, pela 9ª rodada do Brasileirão. Na tabela de classificação, o Leão aparece na nona colocação e o Esquadrão em 16º, na beira da zona de rebaixamento.

A partida, inclusive, conta com valores promocionais a partir de R$ 10 a meia e R$ 20 a inteira. Para o sócio-torcedor que deseja adquirir ingresso para acompanhante, o preço de R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) fica válido para o setor da superior sul.

Confira todos os valores: