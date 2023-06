Vojvoda exalta atuação do Fortaleza em eliminação e elogia torcida: "Quente de paixão"

Mesmo eliminado da Copa do Brasil, a atuação do Fortaleza na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras na noite desta quarta-feira, 31, rendeu elogios por parte do técnico Juan Pablo Vojvoda. Em coletiva, o comandante argentino parabenizou os atletas pelo desempenho ofensivo e defensivo, até mesmo quando o time precisou correr mais riscos.

“Acho que fizemos uma boa primeira parte. Tivemos finalizações. O adversário não teve finalizações no primeiro tempo. Acho que eles não tiveram opções de gols, não lembro de chutes ao gol. No segundo tempo fizemos o que tínhamos que fazer. Tomamos mais riscos, deixamos mais espaços atrás, mas ainda assim não sofremos. Imprimimos emoção ao jogo. Neste campo nós contagiamos os torcedores e eles ajudam o time. Quero parabenizar os meus jogadores pelo esforço. Agradecer também ao torcedor, pelo apoio.”

Apesar do nível do adversário, o Fortaleza não se intimidou e dominou as ações da partida durante os 90 minutos. Para Vojvoda, esta postura significa que a equipe está seguindo um bom caminho. O técnico voltou a elogiar os jogadores pelos os comportamentos nas fases ofensivas e defensivas.

"Significa que nesse campo nós somos fortes, que o time está em um bom caminho. Temos que continuar trabalhando desse jeito, mas sabendo também que todas partidas são diferentes. Acho que não foi muito pela motivação, mas sim pelos comportamentos ofensivos, porque atacamos muito e criamos situações de gol. Pelos comportamentos defensivos também, em uma situação muito difícil de impor isso. Tinha uma desvantagem de 3 a 0, deixando muito campo livre contra um adversário com atacantes muito velozes. Então acho que o Fortaleza impôs seus comportamentos. Isso é para destacar.”

Nem mesmo a larga desvantagem criada no jogo da ida - 3 a 0 para o Palmeiras - fez os torcedores leoninos deixarem de acreditar na virada. Mais de 42 mil pessoas estiveram na Arena Castelão para apoiar o Leão do Pici. Isso não passou despercebido por Vojvoda, que rasgou elogios a festa realizada e afirmou que gosta de jogar com o estádio assim.

“Hoje foi muito importante também. O ambiente do Castelão me agrada muito. Você se sente muito quente de paixão. Eu desfruto disso. O futebol mobiliza muito dinheiro, mobiliza questões, mas há outra coisa que não se pode esquecer: a paixão do torcedor, porque nós estamos aqui por eles. Então agradeço também ao torcedor. Nossa responsabilidade é com eles primeiro. Eu gosto de jogar com o Castelão cheio, gosto de jogar assim. Desde que estou aqui, o Castelão sempre está com 30/40/50 mil pessoas. Isso é muito legal.”