Vice-artilheiro do Fortaleza na temporada, Lucero volta a marcar após 1 mês

O Fortaleza até venceu o Palmeiras pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, porém, o placar de 1 a 0 não foi suficiente para evitar a eliminação tricolor na competição. No entanto, o autor do gol da vitória, Juan Martìn Lucero, tem um motivo para comemorar.

O camisa 9 argentino voltou a balançar as redes pelo Tricolor após um mês. O último tento do jogador havia sido ainda pela final do Campeonato Cearense, contra o Ceará, de pênalti. Desde então, foram 14 jogos sem marcar. Vale ressaltar que nesse período, El Gato foi desfalque por seis jogos, devido a estiramento muscular.

Mesmo assim, Lucero é o vice-artilheiro tricolor no ano. Em 28 duelos, são 13 gols e seis assistências, tornando-o como um dos grandes destaques do time de Vojvoda em 2023.