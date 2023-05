CBF divulga calendário de jogos do Fortaleza pelas quartas do Brasileirão Feminino A2

Tricolor do Pici irá enfrentar o América-MG. Clube justificou partida de volta no CT Ribamar Bezerra e não no estádio Presidente Vargas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira, 30, a tabela detalhada das quartas de final do Brasileirão Feminino A2. Representante cearense na competição, o Fortaleza irá enfrentar o América-MG.

O jogo de ida ocorre neste sábado, 3, no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte (MG), às 10 horas. A partida decisiva de volta ocorre na semana seguinte, no dia 11 de junho, domingo, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE), às 15 horas. O vencedor dos duelos se classifica para o Brasileirão Feminino A1 de 2024.

Pelo caráter decisivo do embate, o diretor executivo das modalidade, Agnello Gonçalves, justificou que a partida ocorre no CT do clube em um consenso entre comissão técnica e jogadoras pela habituação que hoje o grupo tem com o campo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Atuamos quatro vezes como mandante na competição e todas as partidas foram disputadas no CT onde conquistamos três vitórias e um empate. Consultamos a comissão técnica e também as atletas sobre as possibilidades do local da partida e chegamos ao consenso de continuar no campo onde estamos acostumados a jogar, na nossa casa durante a competição", disse ele.