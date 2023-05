Fortaleza vence Vila Nova e segue invicto no Brasileirão Feminino A2

No último jogo da fase de grupos do Brasileirão Feminino A2, o Fortaleza venceu o Vila Nova-GO por 1 a 0. A partida ocorreu neste domingo, 28, no CT Ribamar Bezerra. Com o triunfo, as Leoas finalizam o primeiro momento da competição invictas, com 17 pontos somados.

O tento do jogo foi marcado apenas nos acréscimos, por Aninha. Durante o embate, a equipe goianiense se postou bem, dando poucos espaços para o Tricolor do Pici. Na segunda etapa, com as mudanças propostas pelo técnico Guilherme Giudice, a equipe cearense conquistou o gol da partida nos minutos finais.

Agora, as Leoas aguardam a definição de data, local e horário dos jogos do mata-mata. A equipe irá enfrentar o América-MG na próxima fase.