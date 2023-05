Com 2 a 0 sobre o Vasco, Fortaleza põe fim a sequência sem vitórias na Série A

Antes de superar o clube carioca na Arena Castelão, o Leão estava há quatro partidas sem vencer no Brasileirão

Além dos três pontos, a vitória do Fortaleza sobre o Vasco da Gama por 2 a 0 teve um valor anímico para os cearenses. Isso porque, o resultado da tarde deste sábado, 27, válido pela oitava rodada da Série A, colocou um ponto final na sequência sem vitórias da equipe no Brasileirão.

Antes de superar o Cruzmaltino, o Leão do Pici estava há quatro partidas sem conquistar um resultado positivo na elite do futebol nacional. Nesta sequência, o time de Vojvoda empatou com Grêmio, São Paulo e Corinthians, e perdeu para o América-MG.

Sequência sem vitórias do Fortaleza

Corinthians 1 x 1 Fortaleza - 4ª rodada

Fortaleza 0 x 0 São Paulo - 5ª rodada

Grêmio 0 x 0 Fortaleza - 6ª rodada

América-MG 2 x 1 Fortaleza - 7ª rodada

A última vitória do Fortaleza havia sido ainda na terceira rodada da Série A, no dia 29 de abril. Naquela oportunidade, o Leão superou o Fluminense por 4 a 2 na Arena Castelão, com gols de Thiago Galhardo, Moisés (2x) e Hércules.