Galhardo exalta elenco do Fortaleza e pede Castelão lotado contra o Palmeiras

Artilheiro do clube na temporada com 14 gols, Galhardo foi decisivo na vitória contra o Vasco, pela 9ª rodada do Brasileirão

O Fortaleza voltou a vencer na Série A 2023, neste sábado, 27, na Arena Castelão, diante do Vasco, pela 8ª rodada do torneio. Autor do gol que iniciou a vitória do Leão, o atacante Thiago Galhardo chegou ao seu 14º tento na temporada, se isolando como artilheiro do clube do Pici em 2023.

Na saída do gramado, o camisa 91 celebrou o triunfo e ressaltou a força do elenco leonino: “Nosso time está em uma intensidade muito boa. Ficamos 13 jogos sem perder, mas uma derrota já vira cinco sem ganhar, é uma pressão. Fizemos um grande jogo contra o San Lorenzo e hoje mais uma vez. Todo mundo que entra tem contribuído e elevado o nível. Feliz por ter esse número. Esse ano, se eu não me engano, só tivemos uma derrota em casa e isso significa muito ainda mais uma competição longa", pontuou Galhardo.

Sobre o assunto Fortaleza bate o Vasco por 2 a 0 no Castelão e sobe na tabela da Série A

Em ação antirrascista, Fortaleza e Vasco "retiram" jogadores negros da escalação; entenda

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Agora, os comandados de Juan Pablo Vojvoda terão uma dura missão pela frente. Na quarta-feira, 31, o Tricolor recebe o Palmeiras, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, o time acabou sendo derrotado por 3 a 0 e se complicou no mata-mata nacional.

Contudo, para Galhardo, apesar da dificuldade, é preciso ter esperança. Para isso, pediu que a torcida lotasse o Castelão: “Temos um jogo muito difícil contra o Palmeiras, um placar muito elástico para reverter, mas podemos ter esperança. Já convoca a torcida a partir de hoje, falar com o Marcelo Paz, ele tem que fazer desconto no ingresso, liberar mulher, crianças, para lotar o estádio e fazer algo a nosso favor”, afirmou o atacante.