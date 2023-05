Fortaleza completa 9 jogos de invencibilidade como mandante

Leão não é derrotado no Castelão desde março. O último revés foi ainda pela Copa do Nordeste

No Castelão, o Fortaleza venceu o Vasco na tarde deste sábado, 27, pela 8ª rodada da Série A. O triunfo foi o 9º seguido do Tricolor jogando como mandante. A equipe de Vojvoda não é derrotada em seus domínios há mais de um mês.

O último revés leonino aconteceu no dia 29 de março. Naquela oportunidade, o Leão do Pici perdeu por 3 a 2 para o Ceará, pela semifinal da Copa do Nordeste. Desde então, o time não foi mais vencido no Castelão.

Nesse período, foram nove jogos, sete vitórias e dois empates. O time marcou 28 gols e sofreu sete.

Jogos de invencibilidade do Fortaleza