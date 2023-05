Sondado pelo Flamengo, Hércules completa 7 jogos e não pode defender outro clube na Série A 2023

Jovem volante do Tricolor despertou o interesse do clube carioca, mas não poderá atuar por outra equipe no Brasileirão

O volante Hércules, do Fortaleza, não poderá mais defender outro clube da Série A em 2023. Na tarde deste sábado, 27, o jogador foi titular contra o Vasco e completou os sete jogos no Brasileirão, o que impossibilita que ele saia para equipes que disputam o torneio.

Com contrato até o 2026, o jovem de 22 anos despertou o interesse de times do país, em destaque Palmeiras e Flamengo. O Rubro-Negro, aliás, se aproximou da contratação no mês de abril, mas a compra não foi concluída, conforme apurou o Esportes OPOVO.

Interesse da Europa

Mesmo com as sete partidas completadas, a permanência de Hércules no Pici até o final do ano não é garantida. Clubes de países europeus como Alemanha, Itália e França surgem como possíveis destinos para o atleta.

A expectativa por parte da diretoria leonina é que a venda seja uma das maiores - se não a maior - da história do futebol nordestino. A multa rescisória é de 10 milhões de euros (R$ 54,2 milhões).



Na temporada, Hércules entrou em campo 31 vezes, marcou cinco gols e contribuiu com uma assistência.