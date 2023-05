Em ação antirrascista, Fortaleza e Vasco "retiram" jogadores negros da escalação; entenda

Rivais na tarde deste sábado, 27, pela Série A do Brasileiro, Fortaleza e Vasco se uniram em uma ação antirracista. Ao divulgarem as escalações, o times não colocaram os nomes e as fotos dos atletas negros que compõem os onze iniciais. O propósito era mostrar a ausência de pessoas pretas em diversas áreas da sociedade.

Além disso, antes da bola rolar, os capitães Tinga, do Tricolor, e Léo, do Cruzmaltino, irão trocar flâmulas com mensagens a respeito do ato. No final do duelo, os jogadores dos dois clubes vão doar as camisas que utilizaram para a Play For a Cause, que realizará um leilão. Todo o lucro será destinado para instituições que combatem o racismo.

Jogadores do que tiveram seus nomes envolvidos na ação

Tinga (Fortaleza)

Titi (Fortaleza)

Bruno Pacheco (Fortaleza)

Hércules (Fortaleza)

Moisés (Fortaleza)

Paulo Henrique (Vasco)

Léo (Vasco)

Jair (Vasco)

Barros (Vasco)

Alex Teixeira (Vasco)