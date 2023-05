Fortaleza x Vasco ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

Após romper a sequência sem vitórias no meio de semana, diante do San Lorenzo-ARG, pela Copa Sul-Americana, o Fortaleza busca encerrar o jejum de triunfos na Série A, que já dura quatro partidas. O Leão entra em campo hoje à tarde, a partir das 16 horas, no Castelão, para enfrentar o Vasco. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Vasco ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x Vasco ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Fortaleza e Vasco

Em breve...

Como Fortaleza e Vasco chegam para o jogo

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá praticamente todo o elenco à disposição. A dúvida é o lateral Bruno Pacheco, que treinou à parte na quinta-feira — o treino de ontem foi fechado —, ainda por conta do trauma no pé esquerdo. Estão fora o goleiro Fernando Miguel e o atacante Pedro Rocha.

O Vasco também tem desfalques relevantes para a partida. O centroavante Pedro Raul é um deles, por estar suspenso. Um dos possíveis substitutos, Rwan Cruz, não foi relacionado. O zagueiro Robson Bambu não treinou a semana toda, devido a um incômodo muscular na coxa esquerda, e também não é opção.