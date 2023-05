Fortaleza quer vitória contra o Vasco para voltar ao G-6 do Brasileirão, diz Yago Pikachu

Após três jogos sem vitória na Série A do Brasileirão, o Fortaleza vive um momento de queda na tabela do certame nacional. Em coletiva cedida nesta quinta-feira, 25, Yago Pikachu acendeu um alerta para o momento do time na competição, salientando que a equipe quer os três pontos no confronto diante do Vasco deste sábado, 27, para voltar a brigar pelas primeiras posições.

+ Tinga projeta duelo do Fortaleza contra o Vasco e mira parte de cima da tabela da Série A



"É um adversário que tá numa situação difícil hoje na tabela, mas é uma equipe grande. Ele possuem jogadores de qualidade, mas precisamos voltar a vencer, voltar a estar entre os seis primeiros na tabela, então esse confronto vai dizer onde a gente vai brigar", destacou o atleta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Relacionando o mau momento atual com o da temporada passada, Pikachu evidenciou que em ambos os casos o time comandado por Vojvoda tem se apresentado bem. No entanto, na avaliação do atleta, o grupo de 2022 acabou sofrendo sempre nos minutos finais.



"A diferença é a vitória, pois ano passado a gente ganhou na oitava rodada, acho, do Flamengo. Se for analisar friamente, os jogos que a gente fez, o time foi muito superior em vários jogos e não conseguiu vencer. Jogando em casa, a gente saía na frente e praticamente nos últimos lances tomava o gol do empate. Me lembro do jogo contra o Atlético-MG, onde fizemos um bom placar e tomamos a virada no último lance, gol contra. A gente sofreu muito pelo resultado, mas não pela performance que vinha apresentando. Esse ano a gente, querendo ou não, conseguiu fazer os pontos necessários jogando em casa", disse ele, que voltou ainda a destacar a importância da vitória para o Leão.

"Precisamos voltar a vencer no campeonato porque a gente tá no meio de tabela, mas a distância ainda é curta pro pessoal que tá abaixo. A gente quer brigar na parte de cima da tabela. Temos um confronto muito difícil contra o Vasco e a gente precisa voltar a vencer. Em casa a gente tem a força da nossa torcida", declarou.

Sobre o assunto Com promoção, Fortaleza divulga ingressos e abre check-in para jogo contra o Vasco

Fortaleza supera marca de 500 mil pagantes em 2023

Tinga projeta duelo do Fortaleza contra o Vasco e mira parte de cima da tabela da Série A