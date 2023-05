Com promoção, Fortaleza divulga ingressos e abre check-in para jogo contra o Vasco

Equipes se enfrentam neste sábado, 27, às 16 horas, na Arena Castelão, pela oitava rodada do Brasileirão

O Fortaleza iniciou na tarde desta quinta-feira, 25, a venda de ingressos e a abertura de check-in para o jogo diante do Vasco. As equipes se enfrentam neste sábado, 27, às 16 horas, na Arena Castelão, pela oitava rodada da Série A do Brasileirão.

Os sócios-torcedores do Leão podem fazer check-in por meio do site sociofortaleza.com.br. Além disso, esses torcedores podem ainda comprar ingressos com desconto para o setor Superior Sul, pelo valor de R$ 20 a meia e R$ 40 a inteira.

O torcedor sem vínculo com sócio também pode comprar entrada com o mesmo desconto para os setores Inferior Sul e Norte. Para o setor Superior Central, o bilhete pode ser adquirido por R$ 25 a meia e R$ 50 a inteira, enquanto o setor Especial está com ingressos disponíveis nos valores de R$ 40 a meia e R$ 80 a inteira.

Os ingressos para as alas Superior Sul e Bossa Nova podem ser adquiridos por R$ 50 a meia e R$ 100 a inteira, enquanto o bilhete para a Premium está sendo vendido por R$ 100 a meia e R$ 200 a inteira.

Confira valores dos ingressos para Fortaleza x Vasco:

Superior Sul (sócio torcedor): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Inferior Sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Inferior Norte: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Superior Central: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Setor Especial: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)



Superior Sul: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)



Bossa Nova: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Superior Norte (Visitante): R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Setor Premium: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)