Titi critica análise da CBF sobre pênalti em Palmeiras x Fortaleza: "Querer brigar com a imagem"

O zagueiro Titi, do Fortaleza, comentou o endosso que o presidente da comissão nacional de arbitragem, Wilson Seneme, deu à marcação do pênalti sobre Rony, na partida entre Palmeiras e Fortaleza, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o defensor do Leão, concordar com a penalidade é brigar com a imagem.

“É revoltante, triste ouvir o áudio que acabou saindo agora. Depois de uma semana após a partida, o áudio foi liberado. É você querer justificar o que foi injustificável. (Se) Você olhar a imagem, vê que não tem contato nenhum do nosso atleta com o atleta do adversário [...] então você falar que foi pênalti, é querer brigar com a imagem, querer explicar o inexplicável”, disse, em coletiva, na tarde desta terça-feira, 23.

Titi disse que pediu para o árbitro ver o lance novamente no monitor do VAR antes da execução da penalidade, mas Wagner Magalhães não atendeu. “O que está faltando aos árbitros é ter esse feeling, de pegar uma segunda opinião, consultar o var, porque se botou a tecnologia, que use a favor deles. Não estou pedindo que ele não desse o pênalti, mas que ele revisse a imagem. Porque tenho certeza se ele visse a imagem novamente naquele momento, a decisão seria diferente", avalia.

O defensor enfatizou que não estava defendendo que o Fortaleza perdeu a partida para o Palmeiras por conta da penalidade, mas afirmou que o pênalti foi determinante. Titi também destacou também que em dez dias o árbitro estaria apitando novamente, o que para o atleta do Leão é motivo de revolta — Wagner Magalhães trabalhou quatro dias depois do jogo entre Palmeiras e Fortaleza, no domingo, 21, em Ponte Preta x Guarani-SP, pela Série B.

Outra reclamação do zagueiro foi quanto à demora da CBF em disponibilizar os vídeos e áudios do VAR mesmo com a solicitação do Tricolor tendo sido feita rapidamente. “Eu vi que um ou dois dias depois a gente enviou ofício pra CBF e olha quanto tempo para receber a resposta. Algo estranho acontece”, desabafou.