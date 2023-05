Fortaleza divulga andamento das obras na sede do clube; veja prazos

Desde o início da gestão do presidente Marcelo Paz, uma das bandeiras da diretoria do Fortaleza é o investimento em reformas estruturais no clube. Ao longo de cinco anos, o Leão realizou mudanças intensas no seu patrimônio, como, por exemplo, a transformação do Estádio Alcides Santos em Centro de Excelência, que segue passando por mudanças.

E a executiva tricolor promete mais. Em vídeo divulgado pela TV Leão, o diretor de patrimônio Rodrigo Monteiro expôs as obras que vêm ocorrendo dentro do Pici. Dentre elas, destacam-se a reforma da fachada do Hotel Otoni Diniz e a construção do complexo de fisioterapia.

O dirigente confirmou um investimento milionário e garantiu que o apoio vem do torcedor. “O valor investido gira em torno de R$ 1,3 milhão, dinheiro esse do sócio-torcedor que está sendo bem aplicado na evolução estrutural do Centro de Excelência”, pontuou Rodrigo Monteiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira as obras próximas de conclusão:

Fachada do hotel: prazo 10 dias



Lavanderia e rouparia: prazo de 40 dias



Vestiário para os funcionários: prazo de 40 dias



Área de lazer do hotel para funcionários e atletas: prazo de 30 dias



Sala de troféus: prazo de duas semanas

Veja as outras obras no Centro de Excelência Alcides Santos:

Complexo da fisioterapia



Reforma prédio administrativo



Reforma do portão de entrada



Salão de TV