Ex-treinador campeão estadual pelo Fortaleza, Vágner Benazzi morre aos 68 anos

Ele esteve à frente do Tricolor do Pici em oito partidas e conquistou o Campeonato Cearense em 2005

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 22, aos 68 anos, o ex-lateral direito e técnico de futebol, Vágner Benazzi. A causa do falecimento ainda não foi divulgada, mas o ex-treinador lutava contra problemas de saúde há algum tempo.

Vágner Benazzi foi campeão estadual pelo Fortaleza, em 2005. Ele assumiu o comando técnico do Tricolor do Pici, onde permaneceu por oito jogos. Naquele ano, o Leão conquistou o seu 35º título do Campeonato Cearense ao superar o Icasa.

O Fortaleza lamentou o falecimento do ex-treinador por meio de nota nas redes sociais. "É com profundo pesar que o Fortaleza Esporte Clube recebe a notícia do falecimento de Vágner Benazzi de Andrade, ex-técnico que comandou o Tricolor no ano de 2005. Em nome do Clube, Presidente e Diretoria, desejamos toda a nossa solidariedade, forças e conforto para a família nesse momento de dor.

Trajetória de Vágner Benazzi

Sua carreira como treinador teve início em 1989, pelo Sãocarlense, a mesma equipe na qual ele havia se aposentado dos campos dois anos antes. Vágner dirigiu diversos clubes do futebol brasileiro, mas ficou marcado por seu trabalho à frente da Portuguesa, em 2007.

Depois de escapar do rebaixamento para a Série C na temporada anterior, a Lusa conquistou o acesso à elite do futebol nacional naquele ano, além de faturar o título da Série A2 do Paulistão. O clube também lamentou a morte em seu Instagram.



Benazzi também venceu o Campeonato Cearense de 2005, pelo Fortaleza, o bicampeonato Catarinense pelo Figueirense, em 2001 e 2003, e a Série B do Brasileirão pelo Gama, em 1998. O fato de conquistar o acesso à divisões maiores por vários times o fez ganhar o apelido de "Rei do Acesso".

Seu último trabalho como técnico foi sob o comando do Nacional-AM, em 2016, para a disputa da Série D daquele ano. No entanto, a equipe acabou sendo eliminada da competição, o que resultou em sua demissão cerca de dois meses depois. (Com Gazeta Esportiva)