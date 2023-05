Fortaleza abre check-in para jogo contra San Lorenzo, pela Sul-Americana

O Fortaleza abriu o check-in para o jogo contra o San Lorenzo-ARG, pela quarta rodada da Sul-Americana, no Castelão, na última quinta-feira, 18. O processo pode ser realizado por meio do site Sócio Fortaleza.

A venda de ingressos terá início neste sábado, 20, a partir das 9 horas. Será possível adquirir as entradas no site Leão Tickets e nas lojas Leão 1918, Arena Leão ou Tricolaço, mediante disponibilidade. Os ingressos não serão vendidos no dia do duelo na Arena Castelão, mas ainda poderão ser obtidos nos pontos de venda.

O Tricolor do Pici recebe o San Lorenzo nesta quarta-feira, 24, às 19 horas. A equipe cearense lidera o grupo H do torneio com nove pontos conquistados e 100% de aproveitamento. Nos três triunfos, o clube anotou 12 gols e sofreu apenas um. Uma vitória pode assegurar a liderança de forma antecipada, desde que o Palestino-CHI não vença o Estudiantes de Mérida-VEN.

Veja os valores das entradas:

Inferior Norte e Sul: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

Superior Sul: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)

Superior Central: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira)

Bossa Nova: R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira)

Setor Especial: R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira)

Setor Premium: R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira)

Visitante (Superior Norte): R$ 75 (meia) e R$ 150 (inteira)

*Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso.

Antes de receber o time argentino, o Fortaleza terá um compromisso fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 18h30, o clube encara o América-MG no Estádio Independência, pela sétima rodada da Série A.