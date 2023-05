Fortaleza pagou mais de sete milhões de reais para quitar dívidas trabalhistas

Em relatório divulgado na manhã desta quarta-feira, 17, o Leão do Pici informou que zerou o passivo trabalhista na Justiça do Trabalho em 2022

O Fortaleza divulgou, na manhã desta quarta-feira, 17, o Relatório Administrativo e de Gestão Econômica do clube, referente ao ano de 2022. No documento, a cúpula do Leão do Pici anunciou a quitação de todo o passivo trabalhista, ou passivo consolidado, da instituição.

Para encerrar todos os processos em andamento na Justiça do Trabalho, o Leão do Pici desembolsou R$ 740 mil em 2022. Por outro lado, para quitar as dívidas já existentes, o valor aumentou exponencialmente: o clube cearense pagou mais de R$ 7 milhões para saldar as pendências.

Plano estrutural

Mais de 80% do plano estrutural foi cumprido pelo Fortaleza em 2022. Apenas no último ano, o clube inaugurou o Hotel Ribamar Bezerra - reforma durou quatro meses e custou R$ 800 mil -, fez a pavimentação do estacionamento, entregou um novo sistema de energia renovável e iluminação do campo auxiliar, e demoliu o Galpão 1918 para dar mais espaço ao elenco no campo.

Financeiro

A marca Leão 1918 trouxe um retorno financeiro considerável aos cofres do clube. O Leão obteve uma receita de mais de R$ 2,5 milhões de royalties em 2022. Além disso, o Departamento de Licenciamento, que hoje possui mais de 110 empresas, faturou mais de R$ 2 milhões.

Planejamento estratégico de 2023

Em 2023, o objetivo do clube é ter mais um ano de conquistas dentro e fora de campo. Para isso, o Leão do Pici amadureceu discussões sobre a possibilidade de virar SAF (Sociedade Anônima do Futebol), segundo apurado pelo Esportes O POVO. No relatório divulgado, o Fortaleza afirmou que estudos e análises acerca do assunto estão em andamento.

“Estudos e análises estão em andamento para termos o melhor modelo de SAF possível, que torne o Fortaleza ainda mais competitivo, proporcionando retorno aos investidores e para a torcida. Investimentos nas categorias de base continuarão sendo feitos.”

Para ver todos os detalhes do Relatório Administrativo e de Gestão Econômica do Fortaleza em 2022, clique aqui.