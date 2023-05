Titular absoluto na defesa, Titi vive bom momento pelo Fortaleza

Zagueiro de 35 anos acumula boas atuações com a camisa tricolor nesta temporada

Invicto há treze partidas, o Fortaleza vive boa fase na temporada. As atuações coletivas da equipe comandada por Vojvoda, por sua vez, fazem alguns atletas se tornarem destaques, como é o caso do zagueiro Titi.

No clube desde 2021, o defensor vem acumulando bons jogos nesta temporada, não à toa é titular absoluto do time, sendo capitão em algumas oportunidades. Ele, inclusive, participou de 27 das 34 partidas do Tricolor em 2023.

Aliando liderança, segurança e boa saída de bola, o camisa 4 é um dos pilares da equipe tricolor. Com exibições seguras, ele ajuda o Leão do Pici a ser dono da melhor defesa da Série A.

Ao lado do São Paulo, o Fortaleza é o clube que sofreu a menor quantidade de gols na elite do futebol nacional até o momento. Após seis rodadas disputadas, o Tricolor de Aço teve a defesa vazada apenas quatro vezes. Isso significa uma média de 0,67 gols sofridos por partida no Brasileirão de 2023.

Titi, aos 35 anos, demonstra bom preparo físico e é presença constante no time de Vojvoda, mesmo tendo uma idade mais avançada em relação aos seus companheiros de posição (Brítez, Benevenuto, Ceballos).

Em seis jogos pela Série A, ele realizou sete desarmes. Além disso, figura no top-10 de rebatidas entre todos os atletas do torneio, com 49.