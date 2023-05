Vojvoda enaltece Palmeiras e projeta duelo contra time paulista na Copa do Brasil

Na quarta-feira, 17, o Leão do Pici encara o Verdão em jogo de ida das oitavas de final do torneio nacional

Após empatar com o Grêmio no último domingo, 14, pela Série A, o Fortaleza volta as atenções para o próximo compromisso na temporada. Na quarta-feira, 17, o Leão do Pici encara o Palmeiras em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Diante disso, o técnico Juan Pablo Vojvoda elogiou a organização do time paulista, principalmente pela longevidade do português Abel Ferreira à frente do clube. Além disso, o argentino também destacou o formato de ida e volta do confronto.

“Sabemos da organização (do Palmeiras). Sabemos que estão há anos no primeiro nível trabalhando com a mesma comissão técnica e praticamente os mesmos jogadores. Temos três dias para o planejamento dessa grande partida. É uma eliminatória de 180 minutos”, disse.

Preparação tricolor

Antes de viajar para São Paulo, local do jogo de quarta-feira, 17, o Fortaleza ainda realizou um último treinamento em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

O elenco leonino se reapresentou no campo da PUC, instituição de ensino em Porto Alegre, às 9h30min desta segunda-feira, 15, para dar início a preparação visando o duelo diante do Verdão.

O jogo entre paulistas e cearenses, que está marcado para quarta-feira, no estádio Allianz Parque-SP, será iniciado às 19 horas.