Fortaleza tem a melhor defesa da Série A ao lado do São Paulo

O Leão do Pici sofreu apenas quatro gols em seis jogos realizados na elite do Campeonato Brasileiro

Caracterizado por um ataque goleador, o Fortaleza tem acumulado atuações consistentes em outro setor neste começo de campanha na Série A do Campeonato Brasileiro: a defesa. Ao lado do São Paulo, o Leão é o clube que sofreu a menor quantidade de gols na elite do futebol nacional até o momento.

Após seis rodadas disputadas, o escrete vermelho-azul-e-branco teve a defesa vazada apenas quatro vezes, assim como o São Paulo. Isso significa uma média de 0,67 gols sofridos por partida no Brasileirão de 2023. Fluminense, Cruzeiro, Atlético-MG e Santos sofreram seis tentos e são os clubes que mais se aproximam dos dois primeiros do ranking.

Os comandados de Juan Pablo Vojvoda deixaram o gramado sem sofrer gols em três dos seis jogos realizados até aqui na Série A. Isso aconteceu na vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba fora de casa e nos empates em 0 a 0 contra São Paulo e Grêmio, nas duas últimas rodadas.

