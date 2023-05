Fortaleza empata terceira partida seguida na Série A

Leão também encerros os duelo contra Corinthians, São Paulo e Grêmio com igualdade no placar

O Fortaleza soma 13 jogos de invencibilidade na temporada. No entanto, o Tricolor do Pici acumula uma sequência de três empates consecutivos na Série A. Neste domingo, 14, o duelo válido pela 6ª rodada da competição, contra o Grêmio terminou em 0 a 0.



Além do Imortal, o Leão também empatou com Corinthians e São Paulo. Na quarta rodada, o escrete vermelho-azul-branco chegou a abrir o marcador, fora de casa, mas o Timão marcou um gol e o confronto foi encerrado em 1 a 1. Diante do Tricolor Paulista, o time de Vojvoda empatou sem gols, no Castelão.



Em seis jogos disputados no Campeonato Brasileiro, o Tricolor acumula quatro empates e duas vitórias. Na estreia do certame empatou com o Internacional em 1 a 1. Os triunfos foram diante do Coritiba por 3 a 0 e do Fluminense pelo placar de 4 a 2.



Próximo desafio



O Fortaleza, agora, terá pela frente o Palmeiras. O duelo acontece na próxima quarta-feira, 17, às 19 horas, no Allianz Parque, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, os comandados de Vojvoda entram em campo no sábado, 20, diante do América-MG, no Castelão.