Vojvoda comenta lesão de Moisés e tranquiliza torcedores: "Se encontra cada vez melhor"

O técnico leonino conversou com a imprensa logo após o empate em 0 a 0 do Fortaleza com o São Paulo e tratou de tranquilizar os fãs do clube acerca da lesão do atacante

Em coletiva de imprensa realizada após o empate em 0 a 0 com o São Paulo na noite desta quinta-feira, 11, pelo Brasleirão, o técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, comentou sobre a lesão do atacante Moisés, que sofreu um trauma contuso no pé direito contra o Corinthians. O comandante tranquilizou os torcedores, mas não garantiu a presença do atleta no próximo jogo.

“O Moisés está evoluindo bem no dia a dia. Terminou o jogo do Corinthians e todos estávamos muito preocupados por ele, mas depois, à medida que passam os dias, ele se encontra cada vez melhor. Não posso assegurar que vai poder estar contra o Grêmio, mas esperamos que sim.”

O treinador argentino analisou o empate entre os tricolores, válido pela quinta rodada da Série A, como equilibrado. Vojvoda destacou também o momento de maior dificuldade do Fortaleza dentro da partida, e elogiou a atuação do sistema defensivo.

“Foi equilibrado. O momento mais complicado foi depois da expulsão de Brítez. Nesse momento tínhamos que atuar rapidamente. Primeiro saber defender e foi um momento complicado. Depois são momentos que tem no futebol. Às vezes temos nossos momentos bons com a bola e criando situações, e há momentos que o adversário defende bem com a bola, sem provocar maiores ganhos. Mas enquanto ao setor defensivo, acho que o time respondeu de um jeito sólido.”

Com a sequência intensa de jogos, o Vojvoda se viu na obrigação de realizar diversas mudanças na equipe titular para enfrentar o São Paulo. O treinador explicou a decisão de poupar atletas.

“Sempre no planejamento está essa opção, de recuperação. Necessitamos de gente fresca, gente com a perna forte em cada jogo, porque o Brasileirão é muito disputado. Tivemos apenas dois dias de recuperação e temos jogadores que podemos utilizar. Por exemplo, hoje o time jogou com seis jogadores que não jogaram partida passada e, na minha concepção, corresponderam. Sabemos que estamos em uma etapa em que temos que regular cargas.”

Uma das mudanças nos onze iniciais do Leão foi a entrada de Maurício Kozlinski, motivada pela lesão de Fernando Miguel no joelho. Vojvoda elogiou a partida do goleiro e afirmou que o atleta correspondeu a altura.

“É difícil defender a trave do Fortaleza e ele respondeu de uma maneira correta. Confiamos nele, como confiamos na pronta recuperação de Fernando Miguel. Já temos disponível também João Ricardo, como o goleiro Bruno, da base. Temos um trabalho nesse setor que eles se ajudam. Acho que o Maurício respondeu a expectativa que tínhamos sobre ele.”