Com Lucero de volta, Fortaleza se reapresenta no Pici visando duelo contra São Paulo

O Tricolor do Pici encara o São Paulo na quinta-feira, 11, às 20 horas, na Arena Castelão, pela quinta rodada da Série A. Time cearense entrará em campo para defender invencibilidade no torneio

Em ritmo intenso de jogos, o Fortaleza desembarcou na capital cearense nesta terça-feira, 9, após o empate por 1 a 1 diante do Corinthians na Neo Química Arena, e já se reapresentou no Alcides Santos para iniciar os trabalhos visando o duelo contra o São Paulo, próximo desafio da equipe na Série A do Brasileirão.

No Pici, o elenco se concentrou a partir das 17 horas e realizou atividades regenerativas mediante o alto desgaste proporcionado pelo duelo contra o Timão. Apesar do pouco tempo de intervalo para o jogo contra o São Paulo, a partida acontecerá na Arena Castelão, o que ameniza o problema.

A boa notícia é que Lucero, um dos principais destaques e segundo maior goleador do elenco, está totalmente recuperado de lesão e treinou normalmente com o restante dos jogadores. O centroavante, inclusive, deve ser relacionado para o embate diante do São Paulo.

Vojvoda, entretanto, voltou com dois grandes problemas da capital paulista. Os atacantes Thiago Galhardo, com trauma na coxa, e Moisés, com um trauma no pé direito, foram substituídos antes do segundo tempo contra o Corinthians. Os dois são tratados como dúvida para quinta-feira, 11.