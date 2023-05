Titi salienta força do Fortaleza após empate diante do Corinthians

O Fortaleza fez um bom jogo coletivo diante do Corinthians. A atuação foi o suficiente para que a equipe seguisse invicta no Brasileirão, mas não para evitar o empate em 1 a 1 na Neo Química Arena nesta segunda-feira, 8.

Na saída de campo, o zagueiro do Fortaleza, Titi, comentou o lance que gerou o gol da equipe paulista. Apesar do tento tomado, o defensor salientou a força do Tricolor do Pici no embate.

"Não foi uma falha defensiva, quando você toma um gol é o time todo, não só o sistema defensivo. Vir jogar contra o Corinthians na Arena é sempre complicado, é um time aguerrido, sempre forte diante do seu torcedor. Viemos aqui e jogamos a maior parte do tempo com a bola, tivemos muitas possibilidades de fazer gol, fizemos dois e, em uma infelicidade, sofremos o gol de empate. Continuamos muito fortes, sabíamos da dificuldade que seria hoje, mas o grupo todo está de parabéns pelas chances criadas, é isso que nos dá a certeza de que estamos no caminho certo", falou ele.