Caio Alexandre dita ritmo do Fortaleza, marca gol e se destaca contra o Corinthians

O volante tem sido um dos principais pilares do meio-campo do treinador Vojvoda e voltou a ter grande atuação no empate por 1 a 1 entre o Tricolor do Pici e o Corinthians, pela Série A

Um dos principais destaques do Fortaleza durante a atual temporada, Caio Alexandre voltou a ser peça decisiva para a equipe na noite desta segunda-feira, 8. Contra o Corinthians, na Neo Química Arena, o volante ditou o ritmo do meio-campo do Tricolor e foi responsável por marcar um golaço, o único da equipe — desconsiderando o de Romero, anulado pelo VAR — no empate contra o Timão.

Versátil em suas características, Caio Alexandre desempenhou diferentes funções ao longo do duelo contra o clube paulista, sendo fundamental na construção e distribuição de jogo do Leão. Neste aspecto, o volante mostrou-se muito efetivo nos passes e finalizou a partida com 91% de aproveitamento. Ou seja, acertou 86 dos 94 que tentou.

Sem a bola, Caio Alexandre também foi participativo. Embora a estratégia do Corinthians tenha se baseado em transições rápidas, o volante realizou dois desarmes, ganhou três duelos terrestres e cortou uma bola, segundo dados do Sofascore, portal especializado em estatísticas de futebol.



Com o desempenho diante do Timão, Caio Alexandre agora soma nove participações em gols pelo Fortaleza no ano. São quatro gols e cinco assistências em 26 jogos com a camisa vermelho-azul-e-branco em 2023.