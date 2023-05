Lucero inicia transição e Benevenuto entra na lista do departamento médico do Fortaleza

Vice-artilheiro do Tricolor, Lucero pode retornar contra o São Paulo, na quinta-feira, 11, ou para enfrentar o Grêmio, domingo, 14; Benevenuto trata um edema na coxa

O atacante Juan Martín Lucero está próximo de ficar novamente à disposição do Fortaleza. O jogador iniciou o período de transição após se recuperar de um estiramento muscular na parte posterior da coxa esquerda, que o tirou de campo nas últimas duas semanas.

Vice-artilheiro do Tricolor, Lucero pode retornar contra o São Paulo, na quinta-feira, 11, ou para enfrentar o Grêmio, domingo, 14. O argentino não joga desde a partida contra o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana, dia 20 de abril. Além dele, o goleiro João Ricardo também segue em transição e também tende a voltar a ser opção para a comissão técnica nos próximos dias.

A novidade no departamento médico é o zagueiro Marcelo Benevenuto. Ele precisou ser substituído no jogo passado, contra o Estudiantes de Mérida, da Venezuela, por conta de lesão. O boletim médico divulgado pelo clube nesta segunda-feira, 8, informou que ele tem um edema no músculo adutor da coxa direita. Não foi divulgado prazo para retorno.

O atacante Pedro Rocha também está sob cuidados do DM do Tricolor, mas porque cumpre protocolo pós-operatório de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. A previsão de retorno dele é somente para outubro.