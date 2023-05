Fortaleza bate Uda-AL e assume liderança do grupo B do Brasileiro Feminino A2

O Fortaleza venceu mais uma partida do Brasileirão Feminino A2 neste sábado, 6. Jogando no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, as Leoas bateram o UDA-AL pelo placar de 1 a 0 em jogo da quarta rodada da competição nacional. O único gol do duelo foi marcado por Jaque, já no segundo tempo.

Com o resultado positivo em casa, a equipe leonina chega aos 10 pontos em quatro jogos e assume a liderança do grupo B do torneio.

O jogo

Na primeira etapa, o time treinado por Guilherme Giudice tentou chegar ao ataque diversas vezes, mas não conseguiu alcançar o gol devido a baixa efetividade no setor ofensivo. Já no tempo final, o técnico tricolor modificou o time. A alteração, por fim, resultou em gol. Após ataque pela direita, a bola sobrou para a capitã Jaque, que deslocou a goleira adversária, marcando o único tento do confronto.

Próximo compromisso

Vitoriosas, as Leoas voltam a campo no próximo sábado, 13, às 15 horas. No CT Ribamar Bezerra, o time enfrenta o Botafogo-PB, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A2.