Ramon Abatti Abel apita duelo entre Corinthians e Fortaleza pela Série A

O Fortaleza visita o Corinthians na segunda-feira, 8, às 20 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo entre Timão e Leão, válido pela quarta rodada da Série A do Brasileirão, terá arbitragem FIFA.

Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina, foi designado como árbitro principal para a partida. Ele será auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Rafael da Silva Alves, que também integram o quadro da FIFA. Vinicius Goncalves Dias Araujo será o quarto árbitro. Já a cabine do VAR será comandada por Rafael Traci.

Segundo colocado na tabela de classificação, o Tricolor do Pici almeja mais um bom resultado para seguir nas primeiras posições. Nas três primeiras rodadas, a equipe leonina empatou com o Internacional e venceu Coritiba e Fluminense.

Já o Corinthians, mandante do confronto, busca a segunda vitória no Brasileirão. O único triunfo do clube paulista ocorreu na rodada de estreia, quando bateu o Cruzeiro por 2 a 1. Depois, acumulou derrotas para Goiás e Palmeiras, respectivamente.