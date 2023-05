Goleiro João Ricardo, do Fortaleza, inicia transição, mas Lucero segue no DM

Prestes a completar sete semanas no departamento médico do Fortaleza, o goleiro João Ricardo iniciou o período de transição e deve ficar novamente à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda nos próximos dias. O atleta está recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

O atleta se lesionou no dia 18 de março, enquanto participava do treino de apronto para a segunda partida da semifinal do Campeonato Cearense, contra o Ferroviário. Dois dias depois, o Fortaleza informou que o período de recuperação seria de seis a oito semanas, e por isso a diretoria foi ao mercado e contratou Maurício Kozlinski.

Enquanto esteve “de molho” no DM, João Ricardo desfalcou o Tricolor em 14 partidas, contando a desta quinta-feira, 4, contra o Estudiantes de Mérida-VEN, pela Copa Sul-Americana. Quando retornar, João Ricardo deve voltar a disputar com Fernando Miguel a titularidade do gol do Leão, porém com bem menos rodagem na equipe.

Em tratamento

Quem continua sob os cuidados dos médicos do Fortaleza é o atacante Juan Martín Lucero. Ele trata um estiramento muscular na parte posterior da coxa esquerda e há duas semanas desfalca o Tricolor.

Além dele, o atacante Pedro Rocha segue cumprindo o protocolo pós-operatório de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. Este ficará fora até outubro.