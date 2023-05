Fortaleza x Estudiantes de Mérida ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Estudiantes de Mérida se enfrentam hoje, quinta, 04 de maio (04/05), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Há uma dúvida sobre que time o técnico Juan Pablo Vojvoda lançará a campo neste duelo. Pelo adversário, que é considerado o mais fraco da chave, é possível que o comandante tricolor opte por uma equipe mais alternativa, para diminuir o desgaste dos principais jogadores, já que o calendário do clube é cheio, com viagens longas, e o Leão tem adversários mais complicados pela frente.

O certo é que Vojvoda tem praticamente todo o elenco do Fortaleza à disposição para o jogo. As exceções são o goleiro João Ricardo e os atacantes Pedro Rocha e Juan Martín Lucero, que estão no departamento médico há algum tempo. (Com Brenno Rebouças)



Fortaleza x Estudiantes de Mérida ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: Serviço de Streaming



Copa Sul-Americana 2023 - Fortaleza x Estudiantes de Mérida

Escalação provável

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga (Dudu), Brítez, Titi (Ceballos) e Bruno Pacheco (Lucas Esteves); Lucas Sasha, Caio Alexandre e Pochettino; Pikachu, Guilherme e Thiago Galhardo. Téc: Vojvoda

Estudiantes de Mérida

3-5-2: Velásquez; Edison José, Anthony Matos e Doldán; Guaramato, Rodríguez, Flores, Peña e Jesús Gómez; Arenas e Zorilla. Téc: Alí Cañas

Quando será Fortaleza x Estudiantes de Mérida

Hoje, quinta, 04 de maio (04/05), às 21 horas

Onde será Fortaleza x Estudiantes de Mérida

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

